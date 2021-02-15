У Кропивницькому вибухнув газовий балон, внаслідок чого постраждав чоловік.

За даними рятувальної служби, вибухнув газ о 04.55 в одноповерховій будівлі, суміжній з приватним житловим будинком.

Внаслідок вибуху постраждав 55-річний мешканець. Його з опіками рук та обличчя госпіталізовали до лікарні. Також вибух зруйнував близько 60 кв. м. одноповерхівки.

Окрім цього, у будівлі загорілися конструктивні елементи та побутові речі на площі 10 кв. м.

На місце події прибули рятувальники. Причину вибуху встановлюють фахівці.

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Попередньою причиною надзвичайної події називають витік газу.