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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Кропивницькому вибухнув газ: постраждав чоловік

У Кропивницькому вибухнув газовий балон, внаслідок чого постраждав чоловік.

Вибух газу

За даними рятувальної служби, вибухнув газ о 04.55 в одноповерховій будівлі, суміжній з приватним житловим будинком.

Внаслідок вибуху постраждав 55-річний мешканець. Його з опіками рук та обличчя госпіталізовали до лікарні. Також вибух зруйнував близько 60 кв. м. одноповерхівки.

Окрім цього, у будівлі загорілися конструктивні елементи та побутові речі на площі 10 кв. м.

На місце події прибули рятувальники. Причину вибуху встановлюють фахівці.

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Попередньою причиною надзвичайної події називають витік газу.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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