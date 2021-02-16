Правоохранители задержали двух родных братьев, которые больше года по четко спланированной схеме нападали и грабили людей в Тернополе. Также они имели сообщника, который был у них водителем.

Полицейские установили, что фигуранты в 2020 году приехали в Тернополь и сняли жилье. Нападали на людей они только на территории города.

Жертвами аферистов становились люди, осуществлявшие валютные операции. Так, злоумышленники одном из пострадавших нанесли более сорока ударов и отобрали 80 тыс. грн. Кроме этого, еще в двух — отобрали $ 15 тыс. и 50 тыс. грн.

Действовали грабители по следующей схеме: искали жертв, изучали их ежедневный маршрут, анализировали места расположения камер наблюдения. Далее — выбирали место без свидетелей, нападали и отбирали деньги.

После каждого нападения мужчины меняли место жительства и не выходили из помещения длительное время.

После последнего нападения злоумышленники хотели убежать из Украины. Они купили билеты на самолет Львов-Баку. Но правоохранители их вовремя задержали.

Теперь фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Недавно в Тернопольской области задержали преступников, которые ограбили и избили мужчин. Затем они украли автомобиль и скрылись, захватив с собой заложника.