Працювали за однією схемою: в Тернополі братів судитимуть за серійні грабежі та напади

Правоохоронці затримали двох рідних братів, які більше року за чітко спланованою схемою нападали та грабували людей у Тернополі. Також вони мали спільника, який був у них водієм.

Поліцейські встановили, що фігуранти у 2020 році приїхали до Тернополя та винайняли житло. Нападали на людей вони лише на території міста.

Жертвами аферистів ставали особи, які здійснювали валютні операції. Так, зловмисники одному із потерпілих завдали понад сорок ударів та відібрали 80 тис. грн. Крім цього, ще у двох – відібрали $15 тис. та 50 тис. грн.

Діяли грабіжники за такою схемою: шукали жертв, вивчали їхній щоденний маршрут, аналізували місця розташування камер спостереження. Далі – обирали місце без свідків, нападали та відбирали гроші.

Після кожного нападу чоловіки змінювали місце проживання та не виходили з помешкання тривалий час.

Після останнього нападу зловмисники хотіли втекти з України. Вони купили квитки на літак Львів-Баку. Але правоохоронці їх вчасно затримали.

Тепер фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нещодавно на Тернопільщині затримали злочинців, які пограбували та побили чоловіків. Потім вони вкрали автомобіль та втекли, взявши із собою заручника.