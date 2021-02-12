На Тернопільщині затримали злочинців, які пограбували та побили чоловіків. Потім вони вкрали автомобіль та втекли, взявши із собою заручника.

Правоохоронці встановили, що один потерпілий, який позичив гроші знайомому, їхав забрати борг. Також він взяв із собою друга.

Коли вони приїхали та зайшли у будинок, то на позичальника одразу накинулися двоє злочинців. Вони вдарили чоловіка та почали вимагати ключі від автомобіля, документи і гроші. Після цього почали бити його палицею.

Однак власникові автівки вдалося втекти. Він декілька годин ховався від злочинців у полі. І лише під ранок дістався до найближчої ферми, звідки повідомив поліції про злочин.

Згодом правоохоронці встановили, що після втечі одного з потерпілих, зловмисники змусили іншого їхати з ними у Тернопіль на викраденій машині.

В авто помістили вкрадені фотоапарат, скутер та зварювальний апарат, який злодії продали за 200 грн, аби мати гроші на бензин.

Приїхавши у Тернопіль, зловмисники змусили заручника здати в ломбард фотоапарат і шукати клієнтів на автомобіль та скутер. Проте їх викрили слідчі.

Чоловікам оголосили підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу – розбій, крадіжка, грабіж, незаконне заволодіння транспортним засобом та викрадення людини.











Побили, обікрали та взяли заручника: на Тернопільщині затримали зухвалу банду / 3 фотографии

Поліцейські встановили, що зловмисники вже раніше сиділи у в’язниці за вбивство.

Також нещодавно правоохоронці викрили злочинну групу колекторів, яких звинувачують у шантажі та створенні порнографічного контенту із зображенням клієнтів-боржників.

Зловмисники надавали кредитні послуги, а у разі несплати позики – шантажували клієнтів. Вони виготовляли порнографічний контент за участі боржників через фотомонтаж.