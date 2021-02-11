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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Возле Оттавы упал и загорелся частный самолет — есть жертвы

На западе канадской столицы Оттавы упал небольшой частный самолет. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Карп.

Падіння літака в Оттаві

Двухместный самолет Blackshape BS100 упал в лесополосе и загорелся.

Спасательным удалось быстро прибыть на место падения самолета и погасить огонь.

Полиция Оттавы проинформировала, что спасатели обнаружили тело человека. Вероятно, что это был пилот самолета, который скончался на месте от полученных повреждений.

На место инцидента также направили команду специалистов канадской Совещания по безопасности транспорта. Они должны определить причины авиакастрофе.

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Аэропорт Карпа расположен в 30 км от центра Оттавы.

На Кубе упал военный вертолет

В результате авиакатастрофы военного вертолета на Кубе погибли пять человек.

Вертолет летел из провинции Ольгин в Гуантанамо. Во время полета он врезался в “возвышенность”.

Источник: CBC

Фото: Ottawa Fire Services

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