На западе канадской столицы Оттавы упал небольшой частный самолет. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Карп.
Двухместный самолет Blackshape BS100 упал в лесополосе и загорелся.
Спасательным удалось быстро прибыть на место падения самолета и погасить огонь.
Полиция Оттавы проинформировала, что спасатели обнаружили тело человека. Вероятно, что это был пилот самолета, который скончался на месте от полученных повреждений.
Firefighters located the small plane in a wooded area south of the airport. The plane was on fire and crews used portable extinguishers to bring the fire under control before stretching a hose line into the woods to fully extinguish the fire. https://t.co/hR4kKDjjVv pic.twitter.com/lFZITsChdc
— Ottawa Fire Services (@OttFire) February 10, 2021
На место инцидента также направили команду специалистов канадской Совещания по безопасности транспорта. Они должны определить причины авиакастрофе.
Аэропорт Карпа расположен в 30 км от центра Оттавы.
На Кубе упал военный вертолет
В результате авиакатастрофы военного вертолета на Кубе погибли пять человек.
Вертолет летел из провинции Ольгин в Гуантанамо. Во время полета он врезался в “возвышенность”.
Источник: CBC
Фото: Ottawa Fire Services