На западе канадской столицы Оттавы упал небольшой частный самолет. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Карп.

Двухместный самолет Blackshape BS100 упал в лесополосе и загорелся.

Спасательным удалось быстро прибыть на место падения самолета и погасить огонь.

Полиция Оттавы проинформировала, что спасатели обнаружили тело человека. Вероятно, что это был пилот самолета, который скончался на месте от полученных повреждений.

Firefighters located the small plane in a wooded area south of the airport. The plane was on fire and crews used portable extinguishers to bring the fire under control before stretching a hose line into the woods to fully extinguish the fire. https://t.co/hR4kKDjjVv pic.twitter.com/lFZITsChdc

— Ottawa Fire Services (@OttFire) February 10, 2021