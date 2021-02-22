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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед, водителя ищут

На автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в районе села Шестовица произошло ДТП. Грузовой автомобиль на мосту пробил ограждение и упал в реку Десна.

дтп вантажівка

По данным Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие случилось 22 февраля около полуночи. В полицию поступило сообщение об аварии от очевидца, который отметил, что из кабины грузовика никто не выбрался.

На место происшествия мгновенно выехали группа реагирования патрульной полиции, экипаж Управление патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

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Кроме того, на место ДТП направились спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, а грузовое авто имеет большой вес, усложняется процесс вытягивания транспортного средства.

  • На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед, водителя ищут
  • На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед, водителя ищут
  • На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед, водителя ищут
  • На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед, водителя ищут
  • На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед, водителя ищут
  • На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед, водителя ищут
На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед, водителя ищут / 3 фотографии

Следователи открыли производство по ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) УК Украины.

Сейчас устанавливается, кто находился в автомобиле во время аварии.

Происшествия на воде

17 февраля два человека погибли на реке Каменка вблизи одноименного села Апостоловского района Днепропетровской области.

Мужчина и женщина пересекали реку и провалились под лед. Выбраться самостоятельно не смогли.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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