На автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в районе села Шестовица произошло ДТП. Грузовой автомобиль на мосту пробил ограждение и упал в реку Десна.

По данным Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие случилось 22 февраля около полуночи. В полицию поступило сообщение об аварии от очевидца, который отметил, что из кабины грузовика никто не выбрался.

На место происшествия мгновенно выехали группа реагирования патрульной полиции, экипаж Управление патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Кроме того, на место ДТП направились спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, а грузовое авто имеет большой вес, усложняется процесс вытягивания транспортного средства.











На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед, водителя ищут / 3 фотографии

Следователи открыли производство по ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) УК Украины.

Сейчас устанавливается, кто находился в автомобиле во время аварии.

Происшествия на воде

17 февраля два человека погибли на реке Каменка вблизи одноименного села Апостоловского района Днепропетровской области.

Мужчина и женщина пересекали реку и провалились под лед. Выбраться самостоятельно не смогли.