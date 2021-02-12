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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Автобус занесло в сугроб: в Ровенской области пьяный водитель перевозил школьников

Во Млынове Ровенской области в снежный сугроб попал микроавтобус, перевозивший восемь детей, жителей Бокиймивской территориальной общины из учебного заведения.

Автобус занесло в сугроб: в Ровенской области пьяный водитель перевозил школьников

Помогать водителю взялись прохожие, прибыли полицейские и спасатели.

— От освидетельствования на состояние опьянения на месте 62-летний водитель микроавтобуса отказался, поэтому ему предложили поехать в медучреждение. Там прибор подтвердил подозрения и зафиксировал 1,9 промилле алкоголя, — рассказали в ГУ НП в Ровенской области.

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Правоохранители составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

  • Автобус занесло в сугроб: в Ровенской области пьяный водитель перевозил школьников
  • Автобус занесло в сугроб: в Ровенской области пьяный водитель перевозил школьников
  • Автобус занесло в сугроб: в Ровенской области пьяный водитель перевозил школьников
  • Автобус занесло в сугроб: в Ровенской области пьяный водитель перевозил школьников
Автобус занесло в сугроб: в Ровенской области пьяный водитель перевозил школьников / 2 фотографии

ДТП на Ровенщине

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области маршрутка протаранила машину для уборки снега.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров, двум из которых первую помощь оказали на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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