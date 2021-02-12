Во Млынове Ровенской области в снежный сугроб попал микроавтобус, перевозивший восемь детей, жителей Бокиймивской территориальной общины из учебного заведения.

Помогать водителю взялись прохожие, прибыли полицейские и спасатели.

— От освидетельствования на состояние опьянения на месте 62-летний водитель микроавтобуса отказался, поэтому ему предложили поехать в медучреждение. Там прибор подтвердил подозрения и зафиксировал 1,9 промилле алкоголя, — рассказали в ГУ НП в Ровенской области.

Правоохранители составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.







Автобус занесло в сугроб: в Ровенской области пьяный водитель перевозил школьников / 2 фотографии

ДТП на Ровенщине