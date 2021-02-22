На автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі у районі села Шестовиця сталася ДТП. Вантажний автомобіль на мосту пробив огородження та впав у річку Десна.

За даними Нацполіції, дорожньо-транспортна пригода відбулася 22 лютого блтзько опівночі. До поліції надійшло повідомлення про аварію від очевидця, який зазначив, що з кабіни вантажівки ніхто не вибрався.

На місце події миттєво виїхали група реагування патрульної поліції, екіпаж Управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Окрім того, на місце ДТП направились рятувальники та водолази. Оскільки вода у річці замерзла, а вантажне авто має велику вагу, ускладнюється процес витягування транспортного засобу.











На трасі Київ-Чернігів вантажівка впала з мосту та пішла під лід, водія шукають / 3 фотографии

Слідчі відкрили провадження за ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху) КК України.

Наразі встановлюється, хто перебував в автомобілі під час аварії.

Надзвичайні події на воді

17 лютого двоє людей загинули на річці Кам’янка поблизу однойменного села Апостолівського району Дніпропетровської області.

Чоловік та жінка перетинали річку і провалилися під кригу. Вибратися самостійно не змогли.