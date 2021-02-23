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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Хмельницкой области нетрезвый полицейский насмерть сбил женщину

В Хмельницкой области полицейский совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии.

Поліція

Патрульный полицейский был пьян. Во время движения на автодороге он сбил насмерть женщину.

Полицейский сразу же скрылся с места происшествия, но его удалось задержать через 40 минут после аварии.

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Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что этого сотрудника уже уволили из правоохранительных органов. Все материалы по данному делу передают в Государственное бюро расследований.

Недавно на Буковине осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП в феврале 2019 года.

Так, 22-летний парень получил наказание в виде лишения свободы на три года.

Источник: Игорь Клименко

Фото: Depositphotos

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