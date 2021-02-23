В Хмельницкой области нетрезвый полицейский насмерть сбил женщину

В Хмельницкой области полицейский совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии.

Патрульный полицейский был пьян. Во время движения на автодороге он сбил насмерть женщину.

Полицейский сразу же скрылся с места происшествия, но его удалось задержать через 40 минут после аварии.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что этого сотрудника уже уволили из правоохранительных органов. Все материалы по данному делу передают в Государственное бюро расследований.

Недавно на Буковине осудили полицейского, устроившего смертельное ДТП в феврале 2019 года.

Так, 22-летний парень получил наказание в виде лишения свободы на три года.

Источник: Игорь Клименко