На Буковині засудили поліцейського, який влаштував смертельну ДТП

У Чернівецькій області суд виніс вирок у справі 22-річного поліцейського, який влаштував смертельну ДТП.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 2 ст. 286 КК України. Хлопець отримав покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки.

Смертельна ДТП відбулася у лютому 2019 року в містечку Берегомет Вижницького району.

Слідство встановило, що поліцейський, грубо порушуючи правила дорожнього руху, перевищив швидкість та не впорався з кермуванням.

Внаслідок цього поліцейське авто злетіло з дороги в кювет, де зіткнулося із деревом.

В машині, окрім 22-річного водія, перебувало четверо осіб. 25-річний пасажир внаслідок отриманих травм загинув, інших вдалося врятувати.

ДТП на трасі Київ-Чоп

Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП.

Автомобіль Audi А5 на слизькій засніженій дорозі занесло, і на швидкості водій врізався у металевий відбійник.

Аварія забрала життя братів-близнюків, які перебували на передніх сидіннях.

Позаду них було двоє 27-річних пасажирок, які внаслідок зіткнення не постраждали.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура