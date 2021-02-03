На Буковині засудили поліцейського, який влаштував смертельну ДТП

У Чернівецькій області суд виніс вирок у справі 22-річного поліцейського, який влаштував смертельну ДТП.
Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 2 ст. 286 КК України. Хлопець отримав покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки.
Смертельна ДТП відбулася у лютому 2019 року в містечку Берегомет Вижницького району.
Слідство встановило, що поліцейський, грубо порушуючи правила дорожнього руху, перевищив швидкість та не впорався з кермуванням.
Внаслідок цього поліцейське авто злетіло з дороги в кювет, де зіткнулося із деревом.
В машині, окрім 22-річного водія, перебувало четверо осіб. 25-річний пасажир внаслідок отриманих травм загинув, інших вдалося врятувати.
ДТП на трасі Київ-Чоп
Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП.
Автомобіль Audi А5 на слизькій засніженій дорозі занесло, і на швидкості водій врізався у металевий відбійник.
Аварія забрала життя братів-близнюків, які перебували на передніх сидіннях.
Позаду них було двоє 27-річних пасажирок, які внаслідок зіткнення не постраждали.
Джерело: Чернівецька обласна прокуратура