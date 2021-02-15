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Рада хочет усилить ответственность за нетрезвое вождение: что предусматривает закон

В Верховной Раде ко второму чтению подготовили законопроект, который должен усилить ответственность водителей за нетрезвое вождение. Если его примут, водителям больше не удастся откупиться в суде, а за вождение в нетрезвом руководителей смогут даже арестовывать.

Зато автоблогеры и юристы назвали законопроект слишком слабым в части наказаний, а нововведения только расширят полномочия полицейских.

Харьковчанина Дмитрия Бакаева патрульные остановили в Борисполе для проверки в подозрении о краже машины, которая не подтвердилась, впрочем мужчине выписали штраф за невключенную аварийку при остановке. Хотя за это предусмотрено лишь предупреждение.

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Мужчину остановили без нарушений, придумывали штраф и адвокат его обжаловал. Полицейским объявили выговор за нецензурную брань. Но такой справедливости добиваются единицы.

На Львовщине также фиксируют нарушения. Работники полиции наказали водителя за якобы включенной фары. Правоохранители отметили, что произошло административное задержание, автосообщество считает, что это было превышение полномочий.

Под Верховной Радой водители устроили акцию протеста — как раз должны были принимать законопроект, который в МВД подают как борьбу с пьяными водителями.

По словам автоюриста, он еще больше расширяет полномочия полицейских. К примеру, водителей обяжут выходить из машины во время остановки и держать руки в поле зрения копа. Противоречивый пункт и о предоставлении документов полиции.

Но хуже — на дорогах снова могут появиться так называемые нюхачи в погонах. Если в Европе профилактические облавы на пьяных водителей продолжаются несколько минут и с большим количеством очевидцев, то в Украине полицейским хотят разрешить профилактики с пятницы до понедельника, в праздничные дни и ежедневно с 22.00 до 8.00.

Ежегодно на дорогах страны полиция ловит более 100 тыс. пьяных водителей. И тысячам удается избежать ответственности за коррумпированности судов. Теперь так не будет, утверждают нардепы.

Штрафы будут от 17 тыс. грн. Альтернатива судимости — арест на 10-15 суток. Если же в ДТП есть погибшие — лишение свободы от 10 лет.

И юристы утверждают, судьи смогут по своему усмотрению выбирать кому из нарушителей присудить штраф, а кого арестовывать. Впрочем проблема не в штрафах — в стране судьи выносят неправомерные решения, а эксперты фальсифицируют исследования.

В начале февраля в Одессе двое детей пострадали в результате ДТП на перекрестке улиц Разумовской и  Мясоедовской.

Автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился пьяный 20-летний водитель, столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

От удара легковушку отбросило на пешеходный переход, который в этот момент на зеленый свет светофора пересекали 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

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