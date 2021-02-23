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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

По заказу из РФ: хакеры взламывали аккаунты чиновников в соцсетях

В Фастовском районе Киевской области хакеры незаконно предоставляли заказчикам доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и почты пользователей. Стоила такая услуга до $3 тыс.

По заказу из РФ: хакеры взламывали аккаунты чиновников в соцсетях

Злоумышленники через подконтрольный онлайн-сервер взламывали аккаунты соцсетей ряда должностных лиц Киевской области. Так, жертвой хакеров стал глава одного из районных судов области.

СБУ установила, что основатель такого сервера часто ездит за границу, в частности в Россию. Его постоянными клиентами были россияне и украинские так называемые частные детективы. Сейчас правоохранители проверяют возможную связь мужчины со спецслужбами РФ.

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С хакерами рассчитывались преимущественно криптовалютой. Также им пересылали деньги на электронные кошельки российских небанковских платежных систем, которые запрещены в Украине.

  • На заказ из РФ: хакеры взламывали аккаунты чиновников в соцсетях
  • На заказ из РФ: хакеры взламывали аккаунты чиновников в соцсетях
  • На заказ из РФ: хакеры взламывали аккаунты чиновников в соцсетях
  • На заказ из РФ: хакеры взламывали аккаунты чиновников в соцсетях
  • На заказ из РФ: хакеры взламывали аккаунты чиновников в соцсетях
  • На заказ из РФ: хакеры взламывали аккаунты чиновников в соцсетях
По заказу из РФ: хакеры взламывали аккаунты чиновников в соцсетях / 3 фотографии

Во время обысков изъяли компьютерное оборудование, банковские карты и образцы программного обеспечения, которые использовались для доступа к профилям.

Недавно в Харькове СБУ задержала агента российской разведки. Он передавал в страну-агрессора данные о разработке и производстве украинского танка Т-84БМ Оплот.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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