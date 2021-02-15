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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Подстрекали к госперевороту: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов

СБУ разоблачила пророссийскую сеть интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к захвату государственной власти и к изменениям границы Украины.

Подстрекали к госперевороту: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов

В состав сети входили шесть фигурантов из Тернопольской, Сумской, Днепропетровской областях, Николаева и Волыни. Один из них подстрекал к физической расправе над правоохранителями.

СБУ установила, что злоумышленники через запрещенные сайты призвали к государственному перевороту и нарушению территориальной целостности страны.

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Также спецслужба разоблачила двух агитаторов из Волынской области, которые администрировали интернет-платформы, где распространяли материалы о госперевороте.

В результате обысков, СБУ изъяла у злоумышленников компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

  • Подстрекали к госперевороту: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов
  • Подстрекали к госперевороту: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов
  • Подстрекали к госперевороту: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов
  • Подстрекали к госперевороту: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов
  • Подстрекали к госперевороту: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов
  • Подстрекали к госперевороту: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов
Подстрекали к госперевороту: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов / 3 фотографии

Сейчас фигурантам сообщают о подозрении за действия, направленные на захват государственной власти и за посягательство на территориальную целостность Украины.

Недавно СБУ разоблачила злоумышленников из Харькова и Одессы, которые пытались дестабилизировать ситуацию в Украине через Telegram-каналы.

Фигуранты занимались разведкой на заказ спецслужб Российской Федерации.

Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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