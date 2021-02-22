У Харкові контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської розвідки. Він передавав до країни-агресора дані про розробку й виробництво українського танку Т-84БМ Оплот.

Громадянина України завербували представники Головного управління генштабу Збройних Сил РФ під час його поїздки до Росії.

Чоловік намагався залучити до співпраці представника Харківського конструкторського бюро машинобудування ім. Морозова, яке здійснювало розробку танку.

Агента РФ затримали під час отримання “повного комплекту технічної документації” із грифом обмеження доступу. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.

Вирок науковцю із Харкова за держзраду

У лютому Верховний Суд України підтвердив вирок науковцю із Харкова за держзраду – 12 років позбавлення волі.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила діяльність чоловіка ще влітку 2017 року.

Науковець із Харкова співпрацював із Генштабом Збройних сил РФ. До країни-агресора він передавав інформацію про технічні розробки оборонного замовлення.