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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Фагот, Шмель и 8 кг тротила: на Луганщине обнаружили тайник боевиков

На Луганщине Служба безопасности Украины обнаружила огромный схрон оружия, взрывчатки и боеприпасов, который оставила диверсионная группа боевиков.

Фагот, Шмель и 8 кг тротила: на Луганщине обнаружили тайник боевиков

Тайник был найден на территории заброшенной постройки бывшего завода в Лисичанске.

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Среди изъятых боеприпасов были даже противотанковый ракетный комплекс Фагот и реактивный пехотный огнемет Шмель, оба производства РФ.

Кроме этого правоохранители изъяли:

  • противотанковые ракеты РПГ-22 и РПГ-26;
  • почти 8 кг тротила и более килограмм пластида;
  • 10 боевых гранат;
  • две минометные мины;
  • 24 артиллерийских снаряда;
  • одну противопехотная мина;
  • две дымовые шашки;
  • более 8 тыс. наборов различных калибров и другое вооружение.
  • На СБУ Луганщине обнаружили тайник боевиков
  • На СБУ Луганщине обнаружили тайник боевиков
  • На СБУ Луганщине обнаружили тайник боевиков
  • На СБУ Луганщине обнаружили тайник боевиков
Фагот, Шмель и 8 кг тротила: на Луганщине обнаружили тайник боевиков / 2 фотографии

Все вооружение направили на экспертизу, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства за незаконное обращение с оружием.

Незаконное обращение с оружием

На Ровенщине правоохранители изъяли 4 кг взрывчатки и оружие из тайника, который местный житель оборудовал на собственном чердаке.

Он планировал незаконно продавать вооружение представителям криминальных кругов. Сейчас открыто уголовное производство.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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