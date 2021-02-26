На СБУ Луганщине обнаружили тайник боевиков

На Луганщине Служба безопасности Украины обнаружила огромный схрон оружия, взрывчатки и боеприпасов, который оставила диверсионная группа боевиков.

Тайник был найден на территории заброшенной постройки бывшего завода в Лисичанске.

Среди изъятых боеприпасов были даже противотанковый ракетный комплекс Фагот и реактивный пехотный огнемет Шмель, оба производства РФ.

Кроме этого правоохранители изъяли:

противотанковые ракеты РПГ-22 и РПГ-26;

почти 8 кг тротила и более килограмм пластида;

10 боевых гранат;

две минометные мины;

24 артиллерийских снаряда;

одну противопехотная мина;

две дымовые шашки;

более 8 тыс. наборов различных калибров и другое вооружение.







Фагот, Шмель и 8 кг тротила: на Луганщине обнаружили тайник боевиков / 2 фотографии

Все вооружение направили на экспертизу, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства за незаконное обращение с оружием.

Незаконное обращение с оружием

На Ровенщине правоохранители изъяли 4 кг взрывчатки и оружие из тайника, который местный житель оборудовал на собственном чердаке.

Он планировал незаконно продавать вооружение представителям криминальных кругов. Сейчас открыто уголовное производство.