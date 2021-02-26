На СБУ Луганщине обнаружили тайник боевиков

На Луганщине Служба безопасности Украины обнаружила огромный схрон оружия, взрывчатки и боеприпасов, который оставила диверсионная группа боевиков.
Тайник был найден на территории заброшенной постройки бывшего завода в Лисичанске.
Среди изъятых боеприпасов были даже противотанковый ракетный комплекс Фагот и реактивный пехотный огнемет Шмель, оба производства РФ.
Кроме этого правоохранители изъяли:
- противотанковые ракеты РПГ-22 и РПГ-26;
- почти 8 кг тротила и более килограмм пластида;
- 10 боевых гранат;
- две минометные мины;
- 24 артиллерийских снаряда;
- одну противопехотная мина;
- две дымовые шашки;
- более 8 тыс. наборов различных калибров и другое вооружение.
Все вооружение направили на экспертизу, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства за незаконное обращение с оружием.
Незаконное обращение с оружием
На Ровенщине правоохранители изъяли 4 кг взрывчатки и оружие из тайника, который местный житель оборудовал на собственном чердаке.
Он планировал незаконно продавать вооружение представителям криминальных кругов. Сейчас открыто уголовное производство.