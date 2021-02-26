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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Фагот, Шмель і 8 кг тротилу: на Луганщині виявили схованку бойовиків

На Луганщині Служба безпеки України виявила величезний схрон зброї, вибухівки та боєприпасів, який залишила диверсійна група бойовиків. 

Фагот, Шмель і 8 кг тротилу: на Луганщині виявили схованку бойовиків

Тайник було знайдено на території покинутої споруди колишнього заводу у Лисичанську.

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Серед вилучених боєприпасів були навіть протитанковий ракетний комплекс Фагот та реактивний піхотний вогнемет Шмель, обидва виробництва РФ.

Окрім цього правоохоронці вилучили: 

  • протитанкові ракети РПГ-22 і РПГ-26;
  • майже 8 кг тротилу та понад кілограм пластиду;
  • 10 бойових гранат;
  • дві мінометні міни;
  • 24 артилерійські снаряди;
  • одну протипіхотну міну;
  • дві димові шашки;
  • понад 8 тис. наборів різних калібрів та інше озброєння.
  • На Луганщині СБУ виявили схованку бойовиків
  • На Луганщині СБУ виявили схованку бойовиків
  • На Луганщині СБУ виявили схованку бойовиків
  • На Луганщині СБУ виявили схованку бойовиків
Фагот, Шмель і 8 кг тротилу: на Луганщині виявили схованку бойовиків / 2 фотографии

Все озброєння направили на експертизу, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за незаконне поводження зі зброєю.

Незаконне поводження зі зброєю

На Рівненщині правоохоронці вилучили 4 кг вибухівки та зброю зі схованки, яку місцевий мешканець обладнав на власному горищі.

Він планував незаконно продавати озброєння представникам кримінальних кіл. Наразі відкрито кримінальне провадження.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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