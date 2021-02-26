На Луганщині СБУ виявили схованку бойовиків

На Луганщині Служба безпеки України виявила величезний схрон зброї, вибухівки та боєприпасів, який залишила диверсійна група бойовиків.
Тайник було знайдено на території покинутої споруди колишнього заводу у Лисичанську.
Серед вилучених боєприпасів були навіть протитанковий ракетний комплекс Фагот та реактивний піхотний вогнемет Шмель, обидва виробництва РФ.
Окрім цього правоохоронці вилучили:
- протитанкові ракети РПГ-22 і РПГ-26;
- майже 8 кг тротилу та понад кілограм пластиду;
- 10 бойових гранат;
- дві мінометні міни;
- 24 артилерійські снаряди;
- одну протипіхотну міну;
- дві димові шашки;
- понад 8 тис. наборів різних калібрів та інше озброєння.
Все озброєння направили на експертизу, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за незаконне поводження зі зброєю.
Незаконне поводження зі зброєю
На Рівненщині правоохоронці вилучили 4 кг вибухівки та зброю зі схованки, яку місцевий мешканець обладнав на власному горищі.
Він планував незаконно продавати озброєння представникам кримінальних кіл. Наразі відкрито кримінальне провадження.