В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Лебединского боевики стреляли из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Чаще всего выстрелы раздавались возле населенных пунктов Жолобок, Славное и Пески. На этих направлениях враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также — стрелкового оружия.

Возле Луганского вооруженные формирования РФ вели неприцельный огонь из ручного противотанкового, а неподалеку Шумив — станковых противотанковых гранатометов.

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По состоянию на 7.00 26 февраля, со стороны российских оккупантов было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Сутки на Донбассе

24 февраля за сутки на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку населенных пунктов Пивденное и Талакивка противник из стрелкового оружия вел огонь. В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Его оперативно доставили в больницу.

Также боевики стреляли вблизи Авдеевки, Водяного и Марьинки.