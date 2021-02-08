Житель Рівненської області, який мав судимості за тяжкі злочини, обладнав на горищі покинутого будинку в одному із селищ Острозького району схрон зі зброєю та вибухівкою.

Співробітники СБУ вилучили зі схованки реактивну протитанкову гранату РПГ, вибухову речовину амонал (майже 4 кг), пластид (до 200 г), дев’ять електродетонаторів та сім капсульних детонаторів, револьвер з патронами калібру 9 мм та більше 1 тис. набоїв різного калібру. Усе це направлено на експертизу.

Рецидивіст планував продати вибухівку та зброю представникам кримінальних кіл.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі дії тривають, перевіряється інформація щодо переправлення вилученої зброї з району проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.











4 кг вибухівки та детонатори: на Рівненщині знайшли арсенал зброї / 3 фотографии

У приміщенні президії Національної академії аграрних наук України у Києві в листопаді 2020 року виявили арсенал зброї та вибухівку.

Серед вилученого – чотири РПГ, два автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, кілька пістолетів, два артилерійські снаряди та багато набоїв до автоматичної зброї.