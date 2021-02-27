В Запорожье пассажир избил 70-летнего водителя общественного транспорта.

Мужчина набросился на него из-за того, что ему показалось, что водитель хотел забрать у него телефон.

Сам избитый уверяет, что телефон не забирал. Пассажир напал на него по неизвестным ему причинам. Кроме того, он якобы находился в нетрезвом состоянии.

По его словам, мужчина лишь отметил, мол, сейчас я тебя буду бить. И после этого набросился.

С места происшествия он был госпитализирован, в больнице ему оказали медицинскую помощь.

Мужчину, который его избил, разыскивают. За такие незаконные действия ему грозит до трех лет лишения свободы.

Избиение в Киеве

В Днепровском районе Киева мужчина избил своего тестя металлической палкой.

Он набросился на него во время словесной перепалки.

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