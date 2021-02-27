У Запоріжжі пасажир побив 70-річного водія громадського транспорту.
Чоловік накинувся на нього через те, що йому здалося, що водій хотів забрати у нього телефон.
Сам побитий запевняє, що телефон не забирав. Пасажир на нього напав з невідомих йому причин. Крім того, він начебто перебував у нетверезому стані.
За його словами, чоловік лише зазначив, мовляв, зараз я тебе битиму. І після цього накинувся.
З місця події його госпіталізували, у лікарні йому надали медичну допомогу.
Чоловіка, який його побив, розшукують. За такі незаконні дії йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Побиття у Києві
У Дніпровському районі Києва чоловік побив свого тестя металевою палкою.
Він накинувся на нього під час словесної перепалки.
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