У Запоріжжі пасажир побив 70-річного водія громадського транспорту.

Чоловік накинувся на нього через те, що йому здалося, що водій хотів забрати у нього телефон.

Сам побитий запевняє, що телефон не забирав. Пасажир на нього напав з невідомих йому причин. Крім того, він начебто перебував у нетверезому стані.

За його словами, чоловік лише зазначив, мовляв, зараз я тебе битиму. І після цього накинувся.

З місця події його госпіталізували, у лікарні йому надали медичну допомогу.

Чоловіка, який його побив, розшукують. За такі незаконні дії йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Побиття у Києві

У Дніпровському районі Києва чоловік побив свого тестя металевою палкою.

Він накинувся на нього під час словесної перепалки.

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