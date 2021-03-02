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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї

У Чернігівській області злочинці-рецидивісти обікрали два історичні музеї. Загальна сума збитків встановлюється.

Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї

Інциденти відбулися в селищах Ріпки та Короп. Список викрадених експонатів надали наукові співробітники.

З Коропського регіонального історико-археологічного музею зникло дві ікони, два самовари, форму моряка часів Другої Світової війни з нагородами, український національний жіночий одяг, макет револьвера, муляжі двох кольчуг та меч. Крім того, з сейфу музею викрали гроші.

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З Ріпкинського краєзнавчого музею було викрадено залишки мушкету козацької доби, муляж револьверу 1920 року випуску та три вишиванки ХІХ століття.

  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
  • Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї
Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї / 8 фотографий

Правоохоронці оперативно встановили особи та затримали крадіїв із викраденими експонатами. Як з’ясувалося, один з фігурантів був судимий за крадіжки, інший — відбував покарання за вбивство.

Поліція розслідує провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

На Вінничині заробітчани пограбували ветерана

У Тульчинському районі у січні двоє чоловіків напали на 96-річного дідуся, ветерана Другої світової війни.

З’ясувалося, що фігуранти родом з Кіровоградської області: у Вінницю вони приїхали на тимчасові заробітки.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заробітчани накинулися на дідуся, побили та пограбували його помешкання.

Слідством встановлено, що внаслідок нападу підсудні заволоділи мобільним телефоном дідуся, а також готівкою у розмірі 6 тис. гривень.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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