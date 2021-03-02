Револьвери, ікони і кольчуги: у Чернігівській області пограбували два музеї

У Чернігівській області злочинці-рецидивісти обікрали два історичні музеї. Загальна сума збитків встановлюється.
Інциденти відбулися в селищах Ріпки та Короп. Список викрадених експонатів надали наукові співробітники.
З Коропського регіонального історико-археологічного музею зникло дві ікони, два самовари, форму моряка часів Другої Світової війни з нагородами, український національний жіночий одяг, макет револьвера, муляжі двох кольчуг та меч. Крім того, з сейфу музею викрали гроші.
З Ріпкинського краєзнавчого музею було викрадено залишки мушкету козацької доби, муляж револьверу 1920 року випуску та три вишиванки ХІХ століття.
Правоохоронці оперативно встановили особи та затримали крадіїв із викраденими експонатами. Як з’ясувалося, один з фігурантів був судимий за крадіжки, інший — відбував покарання за вбивство.
Поліція розслідує провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
На Вінничині заробітчани пограбували ветерана
У Тульчинському районі у січні двоє чоловіків напали на 96-річного дідуся, ветерана Другої світової війни.
З’ясувалося, що фігуранти родом з Кіровоградської області: у Вінницю вони приїхали на тимчасові заробітки.
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заробітчани накинулися на дідуся, побили та пограбували його помешкання.
Слідством встановлено, що внаслідок нападу підсудні заволоділи мобільним телефоном дідуся, а також готівкою у розмірі 6 тис. гривень.