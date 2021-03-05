В Днепровском районе Киева задержали подозреваемого в развращении 10-летней девочки.

Злоумышленника удалось оперативно разыскать и задержать. Мужчине объявлено о подозрении по факту совершения развратных действий относительно 10-летней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

— Так, 03.03.2021 около 14:40 подозреваемый заметил малолетнюю девочку, которая шла домой по ул. Радужной в Днепровском районе Киева, и проследил за ней. Зайдя в подъезд дома, мужчина силой затолкал малолетнюю в кабину лифта и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице, — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался местный житель, 1989 года рождения, который работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется Днепровским управлением полиции ГУНП Киева. Сейчас следственные действия продолжаются.

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Вместе с девушкой мужчина также делал порнографические фото, чтобы обмениваться с такими же извращенцами, как и он сам.