В Николаевской области задержали педофила, который развращал 9-летнюю девочку

В Николаевской области задержали насильника, который развращал 9-летнюю дочь своей сожительницы. Вместе с девушкой мужчина также делал порнографические фото. Факты ICTV рассказывают детали резонансного события и версию следствия.

В подъезд обычной многоэтажки врывается отряд спецназовцев. Они буквально летят по лестнице к одной из квартир, а вскоре без шума и пыли выводят наружу мужчины. С виду неприметный и тщедушный мужчина на самом деле опасный преступник — педофил и насильник.

Правоохранители установили, что мужчина долгое время совершал сексуальные действия относительно 9-летней дочери сожительницы. С участием девушки, злоумышленник изготавливал порнографические материалы.

Во время обыска нервы на пределе даже у опытных правоохранителей. Извращенец же, наоборот, спокойный. Кажется, что даже гордится собой. По словам мужчины, он касался всего тела девочки, даже половые органы не стали исключением, а также фотографировал свой половой орган.

Отвратительные порнографические фото отчим-педофил делал, что обмениваться с такими же извращенцами, как и он сам. Подозревают, что свои липкие лапы он мог протянуть не только к 9-летней падчерицы, но и к ее на год младшего братика. Но где была мать детей, когда подонок творил свои гнусные дела? Неужели она не замечала, что происходит? Или еще страшнее, знала и дала свое молчаливое согласие?

По словам сожительницы педофила, она разговаривала с ним несколько дней назад относительно этой темы и спрашивала, как так можно поступать с детьми. Однако мужчина отвечал, что так делают и здесь нет ничего такого.

Однако мать перед законом чиста, говорят правоохранители. Остается только надеяться, что дети смогут оправиться от ужаса, который долгое время творился в семье. Их же отчим-извращенец имеет все шансы загреметь в тюрьму на долгих 15 лет.

На Киевщине задержали двух педофилов

Прокуратура Киевской области взяла под стражу двух мужчин, обвиняемых в растлении несовершеннолетних. По данным прокуратуры, 40-летний мужчина, стоя на улице, неоднократно обнажал половые органы в присутствии детей и совершал относительно них другие развратные действия.

Второй случай произошел в городе Березань Броварского района. Сожитель пожилой женщины развращал 5-летнюю внучку. Пока бабушка спала в другой комнате, ее 49-летний сожитель в нетрезвом совершал развратные действия относительно ее малолетней внучки. Обоих мужчин взяли под стражу.