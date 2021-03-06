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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

ДТП на Гостомельской трассе: в результате столкновения погибли два человека

Утром 6 марта в Киеве произошла авария на Гостомельской трассе. В результате столкновения автомобилей Chevrolet и Reno погибли два человека.

ДТП на Гостомельській трасі

Остальные участники аварии получили травмы — их транспортировали в больницу. Число пострадавших пока не уточняется.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители.

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ДТП с украинцами в Польше: 6 человек погибли, 15 травмированы

Дополняется …

Источник: Нацполиция

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