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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

ДТП на Гостомельській трасі: у результаті зіткнення загинули дві людини

Вранці 6 березня у Києві сталася аварія на Гостомельській трасі. У результаті зіткнення автомобілів Chevrolet та Reno загинули дві людини.

ДТП на Гостомельській трасі

Інші учасники аварії отримали травми – їх транспортували до лікарні. Кількість постраждалих наразі не уточнюється.

На місці події наразі працюють правоохоронці.

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Доповнюється…

Джерело: Нацполіція

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