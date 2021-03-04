На трассе Киев – Чоп возле села Грушвица Ровенского района столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Peugeot Partner.

В результате ДТП один человек погиб, еще трое – в тяжелом состоянии в реанимации. Пострадавшие – дальнобойщики из города Сумы, которые ехали на заработки.

– В обоих транспортных средствах зажало по одному человеку. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали травмированных людей и передали медикам, – сообщил представитель Службы спасения Ровенской области Дмитрий Мельник.

На время проведения спасательной операции патрульные перекрыли движение на международной трассе.

Работники ДСНС отключили клеммы аккумуляторов на разбитых машинах, чтобы не случился пожар.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Ровенской области Марии Юстицкой, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение.















ДТП на трассе Киев – Чоп: один человек погиб, еще трое – в реанимации / 4 фотографии

Столкнулись поезд и легковушка

3 марта в Донецкой области столкнулись поезд и легковушка. В результате аварии погиб 57-летний водитель автомобиля.

Столкновение с поездом, который следовал по маршруту Скотувата-Славянск, произошло на железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка.

Источник: Суспільне

Фото: Суспільне