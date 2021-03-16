На границе Харьковской области задержали двух россиянок без документов.

Когда пограничники установили личности задержанных, выяснилось, что в России их обоих подозревают в преступлении, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Чтобы уйти от тюремного срока, девушки решили скрываться в Украине. Для этого они решили пересечь границу в районе пропускных пунктов Нехотеевка (РФ) — Гоптовка (Украина).

— На днях автостопом мы выехали из Мурманска в пункт пропуска Нехотеевка. Из-за отсутствия документов мы пошли в обход. По полю мы дошли к забору, где нас остановили сотрудники пропускного пункта, — рассказали задержаны.

За незаконное пересечение государственной границы обоих девушек оштрафовали на 8,5 тыс. гривен каждую.

После этого россиянок вернут на родину, а въезд в Украину разрешат только через пять лет.

Бежал в Россию через забор

Летом прошлого года на Харьковщине произошел похожий инцидент.

С помощью тепловизионных камер пограничники зафиксировали, как босой мужчина перелезал через забор, чтобы попасть на территорию России.

После того, как нарушитель оказался по ту сторону забора, он несколько раз “проверил” инженерные заграждения, размахивая у них своей верхней одеждой.

Наглого мужчину задержали пограничники отдела Дергачи.