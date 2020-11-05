PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Спешил в гости: на границе Луганщины задержали заблудившегося россиянина

Пограничники Станично-Луганского района Луганской области задержали 23-летнего парня без документов.

Он представился гражданином РФ, а причиной нарушения границы он объяснил необходимостью сократить путь.

Оказывается, парень с одного российского населенного пункта Волошино направлялся в другой российский населенный пункт Верхнее Митякино.

Читайте: Пастух с Румынии случайно забрел с отарой овец в Украину

По его словам, чтобы быстрее попасть в гости к друзьям, он пошел напрямик по территории Украины.

  • Спешил в гости: на границе Луганщины задержали заблудившегося россиянина
  • Спешил в гости: на границе Луганщины задержали заблудившегося россиянина
  • Спешил в гости: на границе Луганщины задержали заблудившегося россиянина
  • Спешил в гости: на границе Луганщины задержали заблудившегося россиянина
Спешил в гости: на границе Луганщины задержали заблудившегося россиянина / 2 фотографии

 

Сейчас личность “нарушителя-транзитера” устанавливается.

Документы об административном правонарушении будут переданы пограничниками в суд, который примет решение по этому делу.

Бежал в Россию через забор

На Харьковщине тепловизионные камеры пограничников зафиксировали, как босой мужчина перелезал через забор, чтобы попасть на территорию России.

После того, как нарушитель оказался по ту сторону забора, он несколько раз “проверил” инженерные заграждения, размахивая у них своим верхней одеждой.

Наглого мужчину задержали пограничники отдела Дергачи.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка