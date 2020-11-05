Пограничники Станично-Луганского района Луганской области задержали 23-летнего парня без документов.

Он представился гражданином РФ, а причиной нарушения границы он объяснил необходимостью сократить путь.

Оказывается, парень с одного российского населенного пункта Волошино направлялся в другой российский населенный пункт Верхнее Митякино.

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По его словам, чтобы быстрее попасть в гости к друзьям, он пошел напрямик по территории Украины.







Спешил в гости: на границе Луганщины задержали заблудившегося россиянина / 2 фотографии

Сейчас личность “нарушителя-транзитера” устанавливается.

Документы об административном правонарушении будут переданы пограничниками в суд, который примет решение по этому делу.

Бежал в Россию через забор

На Харьковщине тепловизионные камеры пограничников зафиксировали, как босой мужчина перелезал через забор, чтобы попасть на территорию России.

После того, как нарушитель оказался по ту сторону забора, он несколько раз “проверил” инженерные заграждения, размахивая у них своим верхней одеждой.

Наглого мужчину задержали пограничники отдела Дергачи.