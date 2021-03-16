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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Тікали від тюремного терміну: на кордоні Харківської області затримали двох росіянок

На кордоні Харківської області затримали двох росіянок без документів.

Тікали від тюремного терміну: на кордоні Харківської області затримали двох росіянок

Коли прикордонники встановили особи затриманих, з’ясувалося, що в Росії їх обох підозрюють у злочині, який пов’язаний з незаконним обігом наркотиків.

Щоб втекти від тюремного терміну, дівчата вирішили переховуватися в Україні. Для цього вони вирішили перетнути кордон в районі пропускних пунктів Нєхотєєвка (РФ) – Гоптівка (Україна).

– Днями автостопом ми виїхали з Мурманська до пункту пропуску Нєхотєєвка. Через відсутність документів ми пішли в обхід. Полем ми дійшли до паркану, де нас зупинили працівники пропускного пункту, – розповіли затримані.

За незаконний перетин державного кордону обидвох дівчат оштрафували на 8,5 тис. гривень кожну.

Після цього росіянок повернуть на батьківщину, а в’їзд до України дозволять лише через п’ять років.

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Тікав в Росію через паркан

Влітку минулого року на Харківщині стався схожий інцидент.

За допомогою тепловізійних камер прикордонники зафіксували, як босий чоловік перелазив через паркан, щоб потрапити на територію Росії.

Після того, як порушник опинився по той бік паркану, він декілька разів “перевірив” інженерні загородження, махаючи біля них своїм верхнім одягом.

Нахабного чоловіка затримали прикордонники відділу Дергачі.

Джерело: Держприкордонслужба

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