PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Тернополе авто с вакциной против Covid-19 попало в ДТП

В Тернополе автомобиль, перевозивший вакцину против коронавируса, попал в ДТП.

ДТП в Тернополе

— Автомобиль Renault Duster, принадлежащий медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент сзади въехало другое авто. Предварительная причина аварии — несоблюдение дистанции водителем Ford, — рассказали в ГУ НП в Тернопольской области.

Автомобиль медпомощи перевозил вакцину от Covid-19.

Читайте
В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковушка - есть погибшие

— На момент удара в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с вакциной не повреждены, — добавили в полиции.

  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
В Тернополе авто с вакциной против Covid-19 попало в ДТП / 3 фотографии

Авария на трассе Киев-Чоп

В Ровенской области на автотрассе Киев-Чоп произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения транспортных средств погиб один человек.

В обоих автомобилях зажало по одному человеку — их извлекали спасатели. Трое участников дорожного происшествия получили травмы — это дальнобойщики из города Сумы. Они ехали на заработки.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка