В Тернополе автомобиль, перевозивший вакцину против коронавируса, попал в ДТП.

— Автомобиль Renault Duster, принадлежащий медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент сзади въехало другое авто. Предварительная причина аварии — несоблюдение дистанции водителем Ford, — рассказали в ГУ НП в Тернопольской области.

Автомобиль медпомощи перевозил вакцину от Covid-19.

— На момент удара в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с вакциной не повреждены, — добавили в полиции.











В Тернополе авто с вакциной против Covid-19 попало в ДТП / 3 фотографии

Авария на трассе Киев-Чоп

В Ровенской области на автотрассе Киев-Чоп произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения транспортных средств погиб один человек.

В обоих автомобилях зажало по одному человеку — их извлекали спасатели. Трое участников дорожного происшествия получили травмы — это дальнобойщики из города Сумы. Они ехали на заработки.