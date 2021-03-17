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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Тернополі авто з вакциною проти Covid-19 потрапило в ДТП

У Тернополі автомобіль, який перевозив вакцину проти коронавірусу, потрапив у ДТП.

ДТП в Тернополе

– Автомобіль Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході. У цей момент ззаду в’їхало інше авто. Попередня причина аварії – недотримання дистанції водієм  Ford, – розповіли у ГУ НП у Тернопільській області.

Автомобіль меддопомоги віз вакцину від Covid 19.

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– На момент удару в Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися за меддопомогою. Ампули з вакциною не ушкоджені, – додали у поліції.

  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
  • ДТП в Тернополе
У Тернополі авто з вакциною проти Covid-19 потрапило в ДТП / 3 фотографии

Аварія на трасі Київ-Чоп

У Рівненській області на автотрасі Київ-Чоп сталася аварія за участі двох автомобілів. У результаті зіткнення транспортних засобів загинула одна людина.

В обох автомобілях затисло по одному чоловікові – їх витягували рятувальники. Троє учасників дорожньої пригоди отримали травми – це далекобійники з міста Суми. Вони їхали на заробітки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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