У Тернополі автомобіль, який перевозив вакцину проти коронавірусу, потрапив у ДТП.

– Автомобіль Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході. У цей момент ззаду в’їхало інше авто. Попередня причина аварії – недотримання дистанції водієм Ford, – розповіли у ГУ НП у Тернопільській області.

Автомобіль меддопомоги віз вакцину від Covid 19.

– На момент удару в Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися за меддопомогою. Ампули з вакциною не ушкоджені, – додали у поліції.











У Тернополі авто з вакциною проти Covid-19 потрапило в ДТП / 3 фотографии

Аварія на трасі Київ-Чоп

У Рівненській області на автотрасі Київ-Чоп сталася аварія за участі двох автомобілів. У результаті зіткнення транспортних засобів загинула одна людина.

В обох автомобілях затисло по одному чоловікові – їх витягували рятувальники. Троє учасників дорожньої пригоди отримали травми – це далекобійники з міста Суми. Вони їхали на заробітки.