У Тернополі автомобіль, який перевозив вакцину проти коронавірусу, потрапив у ДТП.
– Автомобіль Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході. У цей момент ззаду в’їхало інше авто. Попередня причина аварії – недотримання дистанції водієм Ford, – розповіли у ГУ НП у Тернопільській області.
Автомобіль меддопомоги віз вакцину від Covid 19.
– На момент удару в Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися за меддопомогою. Ампули з вакциною не ушкоджені, – додали у поліції.
Аварія на трасі Київ-Чоп
У Рівненській області на автотрасі Київ-Чоп сталася аварія за участі двох автомобілів. У результаті зіткнення транспортних засобів загинула одна людина.
В обох автомобілях затисло по одному чоловікові – їх витягували рятувальники. Троє учасників дорожньої пригоди отримали травми – це далекобійники з міста Суми. Вони їхали на заробітки.