Оставили на бабушку: в пруду на Николаевщине нашли тело 5-летнего мальчика

В Николаевской области в селе Воеводское трагически погиб пятилетний мальчик, приехавший с родителями в гости к родственникам.

Пока взрослые занимались своими делами, за ребенком должна была присматривать 72-летняя бабушка. Однако она не уследила, как мальчик вышел со двора и пошел в сторону пруда.

Родственники заметили его отсутствие через несколько часов и сразу бросились на поиски. Но ребенка нашли уже мертвым в пруду, расположенном неподалеку.

Тело умершего мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Ровенской области кот задушил ребенка

В Ровенской области кот задушил четырехмесячного мальчика, который заснул на лице младенца.

Трагедия произошла, когда мать оставила коляску с малышом во дворе. А кот, который гулял рядом, залез к ребенку.

Родители, а впоследствии и врачи пытались спасти малыша, но напрасно.