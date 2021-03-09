Кіт спав на його обличчі: на Рівненщині помер 4-місячний хлопчик

У місті Острог Рівненської області помер чотиримісячний хлопчик. Немовля виявила мати без ознак життя у колясці – на його обличчі спав кіт.

Батько малюка намагався реанімувати його, зробивши масаж серця. Медики швидкої також провели реанімаційні заходи, однак дитина не подавала ознак життя.

Батьки наполягали на транспортації хлопчика до лікарні – там лікарі діагностували біологічну смерть. Про інцидент повідомлено правоохоронців.

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Отруєння школярки в Сумах

У Сумах школярка отруїлася пігулками. Дівчина випила надмірну дозу лікарського засобу – її госпіталізували до лікарні.

За даними поліції, неповнолітня вирішила отруїтися через конфлікт з подругою. Наразі її життю нічого не загрожує.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги