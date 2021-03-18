Возмущены контентом: аккаунты “влюбленных” детей-блоггеров в Likee заблокировали

Аккаунты 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая в соцсети Likee заблокировали.

Об этом сообщил уполномоченный по правам детей Николай Кулеба.

После того, как стало известно о том, что “влюбленные” дети снимались в неоднозначных видеороликах и часто создавали по-взрослому откровенный контент, на аккаунты Милы и Паши обратили внимание в руководстве Likee.

— После инцидента, который получил резонанс, аккаунты “юных блогеров” в сети Likee заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя соцсети, они возмущены таким контентом, — написал Кулеба.

В то же время страницы скандально известных детей-блоггеров в Instagram остаются доступными.

“Влюбленные” Мила и Паша: что известно

Внимание общественности и СМИ привлекла история “любви” между 8-летней девочкой и 13-летним юношей, которые снимают контент на тему отношений и современных трендов.

В соцсетях Милы и Паши можно найти немало совместных фото с поцелуями. “Вдохновителем”, оператором и владельцем страницы 8-летней девочки является ее мама.

Десятки роликов с неоднозначным контекстом, направленные на объективизацию и сексуализацию детей, женщина подписывает с перчинкой, мол, “угадайте, мы действительно спим вместе?”, “как думаете, мы сейчас поцелуемся?” и тому подобное.

После обработки всех имеющихся видео в ГУ ЧП в Киевской области уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УК Украины.