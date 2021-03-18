Обурені контентом: акаунти “закоханих” дітей-блогерів у Likee заблокували

Акаунти 8-річної Міли Маханець і 13-річного Паші Пая у соцмережі Likee заблокували.

Про це повідомив уповноважений з прав дітей Микола Кулеба.

Після того, як стало відомо, що “закохані” діти знімалися у неоднозначних відеороликах та часто створювали по-дорослому відвертий контент, на акаунти Міли і Паші звернули увагу у керівництві Likee.

– Після інциденту, який отримав резонанс, акаунти “юних блогерів” в мережі Likee заблоковано. Надійшло повідомлення від офіційного представника мережі, вони обурені таким контентом, – написав Кулеба.

Натомість сторінки скандально відомих дітей-блогерів в Instagram залишаються доступними.

“Закохані” Міла і Паша: що відомо

Увагу громадськості та ЗМІ привернула історія “кохання” між 8-річною дівчинкою і 13-річним юнаком, які знімають сотні відеороликів на тему стосунків та сучасних трендів.

У соцмережах Міли та Паші можна знайти чимало спільних фото з поцілунками. “Натхненником”, оператором і власником сторінки 8-річної дівчинки є її мама.

Десятки роликів з неоднозначним контекстом, які спрямовані на об’єктивізацію та сексуалізацію дітей, жінка підписує з перчинкою, мовляв, “вгадайте, ми справді спимо разом?”, “як думаєте, ми зараз поцілуємося?” тощо.

Після опрацювання усіх наявних відео в ГУ НП у Київській області вже відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів) КК України.