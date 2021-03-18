Ребенка втянули во взрослые игры: Кулеба о романе 8-летней модели с блогером

Детский омбудсмен Николай Кулеба возмутился из-за заявления матери 8-летней модели Дарьи Маханец о том, что роман ее дочери и 13-летнего блогера — это только хайп и не более.

Мол, фото и видео, на которых фигурируют дети, довольно сильно напоминают взрослый контент, а также то, что девочка может находиться в опасности.

Ранее женщина обвинила Telegram-каналы, которые публикуют новости и клевету о ее 8-летней дочери.

— Сразу скажу, что обвиняет всех тех, кто ее обвиняет сегодня. Все хайпуют на этом. А разве не вы хайповали на этом? Разве не вы собирали миллионные аудитории? Разве не вы писали сценарий? Разве не вы заставляли всех поверить в эту историю, что двое детей так любят друг друга, и показывали своим поведением, поцелуями и сексуальными фотографиями, что у нас такая взрослая любовь, — заявил Кулеба.

По его словам, то, что сейчас происходит в информационном поле — это лишь ответ на провокацию, которую создала женщина с привлечением детей.

— Однозначно девочка этого не могла сделать. Она проговаривает лишь то, что ее просили много раз. Есть определенные установки, которые ей дали, однозначно, что есть группа профессионалов, которая помогала в создании этого контента и сейчас помогает в том, чтобы выйти из этого сухими. Понятно, что есть определенный страх, потому что все удалили там, — добавил омбудсмен.

Он отметил, что по девочке видно, насколько она пострадала.

— За это получали деньги. Если так, то это экономическая эксплуатация, а была ли сексуальная — то стоит доказать, — добавил Николай Кулеба.

Он возмущен этой историей, потому что не понимает, как можно втягивать ребенка в такие взрослые игры, которые не присущи для ее возраста.

— Я, как отец, не хотел бы, чтобы мои дети на такое смотрели и следовали этому примеру. Я не хочу, чтобы мой 12-летний сын, посмотрев на это, думал о том, как ему встретить первоклассницу, которая подходит под этот образ, и создавать что-то подобное, — рассказал чиновник.

По его словам, эти дети больше, чем просто лидеры мнений. У взрослого человека есть критическое мышление, он может сортировать контент и самостоятельно решать, какому следовать, а какому — нет. Однако дети часто могут слепо верить тому, что происходит на экране и следовать этому примеру.

— Обычно дети могут беспрепятственно видеть в интернете сцены сексуального насилия, в том числе над детьми. Однако здесь они это не просто видят, им здесь предлагают. Мол, ты можешь спать в постели с парнем в 8 лет, — отметил Кулеба.

Омбудсмен добавил, что дети становятся инструментом в руках родителей. Они отрабатывают эти сценарии, а во многих случаях даже не осознают, какой вред это наносит их здоровью.

Мать девочки в комментарии заявила, что в реальной жизни дети просто дружат и не более, а фото делали только ради соцсетей.

Мне кажется, взрослые побуждают детей к такой дружбе. Это не дружба, когда 13-летний парень, который имеет определенное развитие, как мужчины, с 8-летней девочкой обнимается, целуется, делает сексуальные фото. То есть это определенная провокация, но не дружба, — подчеркнул Николай Кулеба.

Кроме того, детский омбудсмен дал советы родителям, которые не хотят, чтобы их дети стали жертвами этого контента.

По его словам, стоит воспитывать у детей культуру пользования социальными сетями и интернетом.

Взрослые должны провести не одну беседу со своим чадом о том, какой контент взрослый, недопустим, на какие сообщения ни в коем случае нельзя реагировать.

Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера

Общественность в последнее время обсуждает историю детской любви между юными блогерами: 8-летней Милой и 13-летним Пашей. Пользователи в сети пишут, что, мол, такие отношения вне нормы, а полиция Киевской области даже открыла уголовное дело из-за этого.

В комментарии мама 8-летнего блогера Дарья Маханец опровергает слухи о сексуализации детских отношений, а также отмечает, что ребята просто дружат, ведь изначально история задумывалась как хайп.