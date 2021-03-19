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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Черновцах расследуют смерть 9-летнего мальчика в реанимации

В Черновцах отец обвиняет медиков в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекшем смерть его девятилетнего сына. У ребенка диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию.

Хлопчик в реанімації

45-летний мужчина сообщил полиции, что ночью 15 марта у его сына ухудшилось самочувствие.

Поэтому родители вызвали скорую, которая забрала ребенка в больницу. Однако в тот же день мальчик умер в реанимационном отделении.

Следователи начали досудебное расследование для проверки информации, выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям врачей.

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В Винницкой области умер 3-летний мальчик, который переболел Covid-19

В Винницкой области умер 3-летний Павлик Лутковский, который в прошлом году переболел Covid-19, но получил серьезные осложнения.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии 13 марта с двусторонней пневмонией, деструкцией легких, критическим уровнем сатурации и правосторонним пневмотораксом.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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