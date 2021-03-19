У Чернівцях розслідують смерть 9-річного хлопчика в реанімації

У Чернівцях батько звинувачує медиків у неналежному виконанні своїх обов’язків, що призвело до смерті його дев’ятирічного сина. У дитини діагностували важку двобічну пневмонію.

45-річний чоловік повідомив поліції, що вночі 15 березня у його сина погіршилося самопочуття.

Тож батьки викликали швидку, яка забрала дитину до лікарні. Однак того ж дня хлопчик помер у реанімаційному відділенні.

Тому слідчі розпочали досудове розслідування для перевірки інформації, з’ясування всіх обставин і надання правової оцінки діям лікарів.

На Вінниччині помер 3-річний хлопчик, який перехворів на Covid-19

На Вінниччині помер 3-річний Павлик Лутковський, який торік перехворів Covid-19, але отримав серйозні ускладнення.

Хлопчика госпіталізували у важкому стані 13 березня з двобічною пневмонією, деструкцією легень, критичним рівнем сатурації та правобічним пневмотораксом.