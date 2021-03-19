Мозги валялись на земле: на Одесщине мужчина зарубил соседку топором

В поселке Нерубайское Одесской области произошло жуткое убийство. Местная 58-летняя женщина погибла на своем дворе от рук психически неуравновешенного соседа.

Селянка спокойно красила забор, когда мужчина с топором напал на нее. 80-летняя мать погибшей обнаружила ее тело на земле — мозги женщины просто были разбросаны рядом.

Орудие убийства и окровавленную одежду изверг выбросил в колодец соседнего дома.

Соседи услышали крики за помощью, однако голос быстро стих, и они решили, что все обошлось.

Местные рассказывают, что в селе 48-летнего Степана боялись все, ведь тот находился на учете в психбольнице.

Некоторые даже запаслись баллончиками. Кроме того, это не первый случай агрессии мужчины.

Убийство из-за денег

Накануне в Одессе мужчина убил 81-летнего пенсионера, ибо отказался занимать ему деньги.

28-летний молодой человек нанес около 10 ударов молотком односельчанину. После этого орудия убийства он выбросил в печь.