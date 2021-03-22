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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Возле правительственного квартала Киева ищут взрывчатку

В Киеве возле админздания на улице Грушевского ищут взрывчатку. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции.

поліція

Сейчас на месте работают взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели. Правоохранители проверяют прилегающую территорию и транспорт, который находится рядом.

Информацию о том, что в правительственном квартале на улице Грушевского заложили самодельное взрывное устройство, столичная полиция получила по электронной почте.

Также правоохранители пытаются установить, кто прислал сообщение о заминировании.

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18 марта в полицию Киева поступило сообщение о заминировании семи станций метро.

Однако после проверки взрывоопасных предметов на станции обнаружено не было.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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