Масштабное ДТП на Житомирщине: погибли три человека

В городе Коростышев Житомирской области столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли три человека.

20-летний водитель легковушки Volkswagen с тремя пассажирами на большой скорости пытался обогнать попутный автомобиль Chevrolet.

Но Volkswagen зацепил легковушку. После этого автомобиль отбросило в припаркованный на обочине грузовик DAF.

В результате ДТП погибли три человека: водитель Volkswagen и двое его пассажиров — 21-летний парень и 16-летняя девушка.

Еще одного пассажира, 21-летнего парня, с телесными травмами госпитализировали в больницу. По словам медиков, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель и пассажир Chevrolet не пострадали.











Тройное ДТП на Житомирщине: погибли двое юношей и несовершеннолетняя девушка / 3 фотографии

Смертельное ДТП в Киеве

15 марта в Киеве произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля Toyota протаранил Skoda Felicia, в которой находились два пассажира, мужчина и женщина.

В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажирка автомобиля Skoda.