Масштабное ДТП на Житомирщине: погибли три человека

В городе Коростышев Житомирской области столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли три человека.
20-летний водитель легковушки Volkswagen с тремя пассажирами на большой скорости пытался обогнать попутный автомобиль Chevrolet.
Но Volkswagen зацепил легковушку. После этого автомобиль отбросило в припаркованный на обочине грузовик DAF.
В результате ДТП погибли три человека: водитель Volkswagen и двое его пассажиров — 21-летний парень и 16-летняя девушка.
Еще одного пассажира, 21-летнего парня, с телесными травмами госпитализировали в больницу. По словам медиков, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель и пассажир Chevrolet не пострадали.
Смертельное ДТП в Киеве
15 марта в Киеве произошло смертельное ДТП.
Водитель автомобиля Toyota протаранил Skoda Felicia, в которой находились два пассажира, мужчина и женщина.
В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажирка автомобиля Skoda.