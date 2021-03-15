Вночі, 15 березня, у Києві на проспекті Маяковського/Ватутіна сталася смертельна ДТП, двоє людей загинули.

Водій автомобіля Toyota, протаранив Skoda Felicia, у якій пересували два пасажири, чоловік та жінка.

Автомобіль Skoda зупинився на заборонний сигнал світлофора на перехресті Шухевича та Перова у напрямку Троєщинського ринку, позашляховик Toyota на великій швидкості рухався вулицею Шухевича у тому ж напрямку і на повному ходу влетів у Skoda Felicia.

У результаті ДТП на місці загинули водій та пасажирка автомобіля Skoda.

У водія позашляховика експертиза показала 2.65 проміле алкоголю.

ДТП під Києвом

Вдень 14 березня на Гостомельській трасі в районі Горенки маршрутка з пасажирами вилетіла з дороги і врізалася в бігборд.

За даними ЗМІ, є постраждалі, але обійшлося без важких травм.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua