Масштабна ДТП на Житомирщині: загинули троє людей

У місті Коростишів Житомирської області зіткнулися три автомобілі, в результаті чого загинуло троє людей.
20-річний водій легковика Volkswagen із трьома пасажирами на великій швидкості намагався обігнати попутний автомобіль Chevrolet.
Але Volkswagen зачепив легковика. Після цього автомобіль відкинуло у припарковану на узбіччі вантажівку DAF.
Внаслідок ДТП загинули троє людей: водій Volkswagen та двоє його пасажирів – 21-річний хлопець та 16-річна дівчина.
Ще одного пасажира, 21-річного хлопця, з тілесними травмами госпіталізували до лікарні. За словами медиків, він був у стані алкогольного сп’яніння.
Водій та пасажир Chevrolet не постраждали.
Смертельна ДТП у Києві
15 березня у Києві сталася смертельна ДТП.
Водій автомобіля Toyota протаранив Skoda Felicia, у якій перебували два пасажири, чоловік та жінка.
Внаслідок події на місці загинули водій та пасажирка автомобіля Skoda.