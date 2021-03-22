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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Потрійна ДТП на Житомирщині: загинули двоє юнаків і неповнолітня дівчина

У місті Коростишів Житомирської області зіткнулися три автомобілі, в результаті чого загинуло троє людей.

ДТП на Житомирщині

20-річний водій легковика Volkswagen із трьома пасажирами на великій швидкості намагався обігнати попутний автомобіль Chevrolet.

Але Volkswagen зачепив легковика. Після цього автомобіль відкинуло у припарковану на узбіччі вантажівку DAF.

Внаслідок ДТП загинули троє людей: водій Volkswagen та двоє його пасажирів – 21-річний хлопець та 16-річна дівчина.

Ще одного пасажира, 21-річного хлопця, з тілесними травмами госпіталізували до лікарні. За словами медиків, він був у стані алкогольного сп’яніння.

Водій та пасажир Chevrolet не постраждали.

  • Масштабна ДТП на Житомирщині: загинули троє людей
  • Масштабна ДТП на Житомирщині: загинули троє людей
  • Масштабна ДТП на Житомирщині: загинули троє людей
  • Масштабна ДТП на Житомирщині: загинули троє людей
  • Масштабна ДТП на Житомирщині: загинули троє людей
  • Масштабна ДТП на Житомирщині: загинули троє людей
Потрійна ДТП на Житомирщині: загинули двоє юнаків і неповнолітня дівчина / 3 фотографии
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Смертельна ДТП у Києві

15 березня у Києві сталася смертельна ДТП.

Водій автомобіля Toyota протаранив Skoda Felicia, у якій перебували два пасажири, чоловік та жінка.

Внаслідок події на місці загинули водій та пасажирка автомобіля Skoda.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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