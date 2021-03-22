В Кременчуге вандалы надругались над могилой героя АТО, погибшего под Иловайском

В Кременчуге Полтавской области полиция разыскивает вандалов, которые надругались над могилой героя АТО Алексея Древаля.

Инцидент произошел утром 19 марта: правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный поджег резиновую шину возле одной из могил.

Информацию подтвердила родная сестра погибшего добровольца, волонтер Татьяна Ященко.

— Сегодня в 5 утра кто-то поджег покрышку у могилы моего брата. Прошу максимальной помощи найти этих уродов, — говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили и изъяли остатки предметов горения для экспертизы. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Кем был Алексей Древаль

Доброволец Алексей Древаль, родом из Кременчуга, на Донбассе был старшим наводчиком 93-й отдельной механизированной бригады.

Получил тяжелое ранение при выходе из Иловайске по называемому Зеленому коридору 29 августа 2014.

30-летний боец истек кровью, пока побратимы тащили его тело под обстрелом. Дома его ждали жена, сестра и двое детей.

Посмертно Алексей Древаль награжден орденом За мужество III степени и знаком отличия За верность народу Украины I степени.

В 2016 году одна из улиц города Кременчуг получила название Алексея Древаля.

Источники: Нацполиция, Кременчуцкая газета