У Кременчуці вандали поглумилися над могилою героя АТО, який загинув під Іловайськом

У Кременчуці Полтавської області поліція розшукує вандалів, які поглумилися над могилою героя АТО Олексія Древаля.

Інцидент стався під ранок 19 березня: правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідома особа підпалила гумову шину біля однієї з могил.

Інформацію підтвердила рідна сестра загиблого добровольця, волонтерка Тетяна Ященко.

– Сьогодні о 5-й ранку хтось підпалив покришку біля могили мого брата. Прошу максимальної допомоги знайти цих виродків, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили та вилучили залишки предметів горіння для експертизи. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Кримінальне провадження відкрито за за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Ким був Олексій Древаль

Доброволець Олексій Древаль, родом із Кременчука, на Донбасі був старшим навідником 93-ї окремої механізованої бригади.

Отримав важке поранення при виході з Іловайську так званим Зеленим коридором 29 серпня 2014 року.

Боєць стік кров’ю, поки побратими тягли його тіло під обстрілом. Вдома на нього чекали дружина, сестра та двоє дітей.

Посмертно Олексія Древаля нагороджено орденом За мужність III ступеня та відзнакою За вірність народу України І ступеня.

У 2016 році одна з вулиць міста Кременчук отримала назву Олексія Древаля.

Джерела: Нацполіція, Кременчуцька газета