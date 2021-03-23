Мрачный и напуганный, руки в царапинах: как прошел суд над активистом Сордом

Печерский районный суд Киева 23 марта избрал меру пресечения Владиславу Сорду, участнику акции протеста под Офисом президента.

В зале суда 25-летний ветеран АТО выглядел мрачным и напуганным: почему во время акции протеста он пустил в ход кулаки — не рассказал.

На руках Владислава виднеются характерные царапины. Прокуратура выяснила, чем Cаме он крушил стекло в президентских двери.

— Подозреваемый принимал участие в акции протеста под стенами ОП, где с помощью заранее заготовленного для нанесений телесных повреждений ножа совершил удары в дверь Офиса президента, в результате чего были разбиты окна, — отметил прокурор Олег Белоус.

Фигурант подтвердил, что при себе имел нож, но на акции его не применял.

— По совету адвоката я не могу комментировать эти обвинения. В рюкзаке у меня был нож, который я приобрел в переходе за 100 гривен. Но потребности доставать его не было, — пояснил Владислав.

Журналисты также выяснили, что за разбитое стекло готова заплатить его жена. Суд по делу Владислава Сорда завершился приговором: подозреваемого отправили на круглосуточный домашний арест.

— За окно я с радостью готова заплатить государству за причиненный вред, если причастность Власть будет доказана. Тогда конечно, без проблем.

На видео полицейские смогли идентифицировать еще семерых его соратников, жгли двери и обрисовывали стены Офиса президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко.

По состоянию на вечер 23 марта известно, что подозрение о совершении хулиганства вручили еще двум участникам. Один из них — Сергей Филимонов по прозвищу сын Перуна.

По предварительной информации, именно он и был одним из организаторов акции.