Понурий і наляканий, руки в подряпинах: як пройшов суд над активістом Сордом

Печерський районний суд Києва 23 березня обрав запобіжний захід Владиславу Сорду, учаснику акції протесту під Офісом президента.

У залі суду 25-річний ветеран АТО виглядав понурим і наляканим: чому під час акції протесту він пустив у хід кулаки – не розповів.

На руках Владислава видніються характерні подряпини. Прокуратура з’ясувала, чим cаме він трощив скло у президентських дверях.

– Підозрюваний брав участь в акції протесту під стінами ОП, де за допомогою заздалегідь заготовленого для нанесеня тілесних ушкоджень ножа здійснив удари у вхідні двері Офісу президента, внаслідок чого були розбиті вікна, – зазначив прокурор Олег Білоус.

Фігурант підтвердив, що при собі мав ніж, але на акції його не застосовував.

– За порадою адвоката я не можу коментувати ці звинувачення. В рюкзаку у мене був ніж, який я придбав у переході за 100 гривень. Але потреби діставати його не було, – пояснив Владислав.

Журналісти також з’ясували, що за розбите скло готова заплатити його дружина. Суд у справі Владислава Сорда завершився вироком: підозрюваного відправили на цілодобовий домашній арешт.

– За вікно я з радістю готова заплатити державі за завдану шкоду, якщо причетність Влада буде доведена. Тоді звісно, без проблем.

Суд у справі Владислава Сорда завершився вироком: підозрюваного відправили на цілодобовий домашній арешт.

На відео поліцейські змогли ідентифікувати ще сімох його соратників, які палили двері та обмальовували стіни Офісу президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка.

Станом на вечір 23 березня відомо, що підозру про вчинення хуліганства вручили ще двом учасникам. Один із них – Сергій Філімонов на прізвисько син Перуна.

За попередньою інформацією, саме він і був одним із організаторів акції.