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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко

СБУ обнародовала переписку и телефонные разговоры экс-нардепа Семена Семенченко в рамках дела о поставках военных товаров из РФ.

Семен Семенченко

Служба безопасности расследует дело о противоправной схеме по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из России, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Следствие установило, что организаторами и участниками этой схемы стали бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, которого знают как внештатного агента НАБУ.

Евгению Шевченко и Андрею Рогозе (фигуранту ряда уголовных дел и журналистских расследований о коррупционных схемах, связанных с ДК Укроборонпром) сообщено о подозрении по ч.2 ст. 333 УК Украины.

СБУ обнародовала аудиозапись разговоров одного из организаторов схемы незаконных поставок. Также опубликована переписка фигурантов дела в Telegram.

— Они закупали группу товаров (клистроны, которые используются для запуска ракет ЗРК С300) по цене в $30 тыс., а продавали оборонным предприятиям — по $200 тыс. То есть мы видим, что о помощи и отстаивании государственных интересов речь не идет, — сообщил руководитель управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Константин Невмержицкий.

  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
  • Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко
Поставка военных товаров из РФ: СБУ обнародовала переписку и разговоры Семенченко / 11 фотографий

Дело Семенченко

Служба безопасности Украины вручила подозрение бывшему нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко 24 марта.

Они организовали ряд компаний, которую по завышенным ценам поставляли украинским оборонным предприятиям военные товары из России.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Источник: СБУ

Фото: СБУ, УНИАН

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