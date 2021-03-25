СБУ оприлюднила листування та телефонні розмови екс-нардепа Семена Семенченка в рамках справи про постачання військових товарів з РФ.

Служба безпеки розслідує справу про протиправну схему із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за зависокими цінами.

Слідство встановило, що організаторами та учасниками цієї схеми стали колишній народний депутат Семен Семенченко та Євген Шевченко, якого знають як позаштатного агента НАБУ.

Євгену Шевченку та Андрію Рогозі (фігуранту низки кримінальних проваджень і журналістських розслідувань щодо корупційних схем, пов‘язаних з ДК Укроборонпром) повідомлено про підозру за ч.2 ст. 333 КК України.

СБУ оприлюднила аудіозапис розмов одного з організаторів схеми незаконного постачання військових товарів з РФ. Також опубліковано листування фігурантів справи у Telegram.

– Вони закуповували групу товарів (клістрони, які використовуються для запуску ракет ЗРК С300) за ціною у $30 тис., а продавали оборонним підприємствам – за $200 тис. Тобто ми бачимо, що про допомогу та відстоювання державницьких інтересів тут не йдеться, – повідомив керівник управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Костянтин Невмержицький.







































Постачання військових товарів з РФ: СБУ оприлюднила листування та розмови Семенченка / 10 фотографий

Справа Семенченка

Служба безпеки України вручила підозру колишньому нардепу Семену Семенченку та Євгену Шевченку 24 березня.

Вони організували низку компаній, яку за завищеними цінами постачали українським оборонним підприємствам військові товари з Росії.

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.