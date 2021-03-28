В канадском городе Норт-Ванкувер, в провинции Британская Колумбия, произошло нападение в библиотеке Lynn Valley и рядом с ней.

Несколько человек получили ранения острым предметом. В полиции сообщили об одной жертве инцидента — женщине, ранения которой были несовместимы с жизнью, а также шестерых пострадавших.

— Информируем о нескольких жертвах нападения внутри и рядом с библиотекой Lynn Valley. Подозреваемый уже находится под стражей. Вероятнее всего, что человек при нападении действовал в одиночку. Сейчас угроза ликвидирована, — говорится в сообщении на сайте полиции Норт-Ванкувер.

Нападающему 20-лет, но о его мотивах ничего неизвестно. Во время задержания он хотел покончить с собой.

A few more photos …. pic.twitter.com/GwXHpN4F7Y — Norm (@phoenix45photo) March 27, 2021

Сейчас из-за инцидента библиотека закрыта для посетителей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента.

My heart is in North Vancouver tonight. To everyone affected by this violent incident in Lynn Valley, know that all Canadians are keeping you in our thoughts and wishing a speedy recovery to the injured. https://t.co/8Q32wuOlTk — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 28, 2021

Нападение в Швеции

В городе Ветланд на юге Швеции неизвестный мужчина с холодным оружием напал на людей. Он ранил восемь человек.

Нападавший был вооружен ножом. В сообщении полиции Швеции говорится, что подозрений в совершении террористического преступления нет.

Источник: CBC

Фото: phoenix45photo