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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Канаде в библиотеке неизвестный напал на людей: есть жертвы и раненые

В канадском городе Норт-Ванкувер, в провинции Британская Колумбия, произошло нападение в библиотеке Lynn Valley и рядом с ней.

Напад на бібліотеку в Канаді

Несколько человек получили ранения острым предметом. В полиции сообщили об одной жертве инцидента — женщине, ранения которой были несовместимы с жизнью, а также шестерых пострадавших.

— Информируем о нескольких жертвах нападения внутри и рядом с библиотекой Lynn Valley. Подозреваемый уже находится под стражей. Вероятнее всего, что человек при нападении действовал в одиночку. Сейчас угроза ликвидирована, — говорится в сообщении на сайте полиции Норт-Ванкувер.

Нападающему 20-лет, но о его мотивах ничего неизвестно. Во время задержания он хотел покончить с собой.

Сейчас из-за инцидента библиотека закрыта для посетителей.

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Нападавший был вооружен ножом. В сообщении полиции Швеции говорится, что подозрений в совершении террористического преступления нет.

Источник: CBC

Фото: phoenix45photo

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