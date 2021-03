В канадском городе Норт-Ванкувер, в провинции Британская Колумбия, произошло нападение в библиотеке Lynn Valley и рядом с ней.

Несколько человек получили ранения острым предметом. В полиции сообщили об одной жертве инцидента — женщине, ранения которой были несовместимы с жизнью, а также шестерых пострадавших.

Нападающему 20-лет, но о его мотивах ничего неизвестно. Во время задержания он хотел покончить с собой.

Сейчас из-за инцидента библиотека закрыта для посетителей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента.

My heart is in North Vancouver tonight. To everyone affected by this violent incident in Lynn Valley, know that all Canadians are keeping you in our thoughts and wishing a speedy recovery to the injured. https://t.co/8Q32wuOlTk

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 28, 2021